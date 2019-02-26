СК о расследовании убийства младенца в Серебрянке: «Двое заключены под стражу»

Малыша нашли с удавкой на шее во дворе минской многоэтажки. Фото: СК.

Ранее сообщалось, что пять человек причастны к трагедии

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Во вторник, 26 февраля, в эфире «Альфа Радио» Юлия Гончарова, официальный представитель СК, прокомментировала дело о смерти 5-месячного ребенка в Минске, транслирует информацию belta.by.

– Три человека уже отпущены, но двое мужчин все еще находятся под стражей. Один из них – отец погибшего малыша. Их задержание санкционировал прокурор, – рассказала Гончарова.

Сообщается, что в стационарных условиях в отношении задержанных мужчин ведутся комплексные судмедэкспертизы.

Как ранее сообщала «Комсомолка», трагедия произошла в одном из микрорайонов Минска 8 февраля. Тогда в Серебрянке во дворе многоэтажки был обнаружен труп младенца с удавкой на шее. Было пять подозреваемых – в момент трагедии взрослые совместно распивали алкоголь. Позже глава Следственного Комитета Иван Носкевич, отвечая на вопросы журналистов, сообщал, что «гибель ребенка не связана с падением с высоты».

Следствие продолжается.