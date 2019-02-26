2019-02-26T21:06:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Женщину, которая толкнула пьяного, обвиняют в непредумышленном убийстве

Трагедия произошла в Островецком районе
Надежда БУТОВИЧ
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Сельчанин скончался спустя два дня после падения.Сельчанин скончался спустя два дня после падения.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сельчанка из Островецкого района оттолкнула назойливого знакомого, а тот умер спустя два дня. Женщине предъявили обвинение в «причинение смерти по неосторожности», сообщают в УВД Гродненщины.

Несчастный случай произошел в одной из деревень в середине февраля. Примерно в 12.00 часов навстречу 60-летней сельчанке попался давний знакомый. 63-летний мужчина несмотря на довольно ранее время был уже в изрядном подпитии. Он стал назойливо навязывать свое общество односельчанке, но та была против такого собеседника и в сердцах оттолкнула хмельного знакомого. Тот не удержался на ногах и, падая, сильно ударился головой о бетонный тротуар.

Потом он смог подняться на ноги и ушел домой. Однако, как сообщают правоохранители, падение это стало роковым – спустя два дня сельчанин скончался у себя дома. Вскрытие показало, что причиной летального исхода стала недавняя закрытая черепно-мозговая травма.

Против женщины, толкнувшей знакомого, возбудили уголовное дело, ее обвиняют в непредумышленном убийстве.

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