В Гродно ранее судимый напал на подростков из-за их причесок

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В воскресенье, 24 февраля, подростки «перешли дорогу» неоднократно судимому гродненцу, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

В компании знакомого и в изрядном подпитии 21-летний мужчина вечером на улице Кремко напал на подростков, сообщают правоохранители. Сначала, увидев молодых людей, он подошел к их компании, чтобы попросить сигарету. Но увидев их новомодные стрижки, так рассвирепел, что забыл даже о своей просьбе.

Гродненец «из-за прически» несколько раз ударил одного подростка, затем сорвал с головы и положил в карман шапку другого. Друзья не растерялись и позвонили в милицию, описали приметы обидчика.

Нетрезвого злоумышленника нашли по горячим следам в компании таких же товарищей-собутыльников в одной из квартир ближайших многоэтажек. Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра. Мужчину задержали, против него за хулиганство возбуждено уголовное дело.