2019-02-26T21:42:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно ранее судимый напал на подростков из-за их причесок

Мужчине грозит новый срок за хулиганство
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Подошел за сигаретой и избил из-за стрижки. Фото: pixabay.com.Подошел за сигаретой и избил из-за стрижки. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 февраля, подростки «перешли дорогу» неоднократно судимому гродненцу, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

В компании знакомого и в изрядном подпитии 21-летний мужчина вечером на улице Кремко напал на подростков, сообщают правоохранители. Сначала, увидев молодых людей, он подошел к их компании, чтобы попросить сигарету. Но увидев их новомодные стрижки, так рассвирепел, что забыл даже о своей просьбе.

Гродненец «из-за прически» несколько раз ударил одного подростка, затем сорвал с головы и положил в карман шапку другого. Друзья не растерялись и позвонили в милицию, описали приметы обидчика.

Нетрезвого злоумышленника нашли по горячим следам в компании таких же товарищей-собутыльников в одной из квартир ближайших многоэтажек. Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра. Мужчину задержали, против него за хулиганство возбуждено уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Женщину, которая толкнула пьяного, обвиняют в непредумышленном убийстве
СК о расследовании убийства младенца в Серебрянке: «Двое заключены под стражу»
В канун 23 февраля трое работников частной фермы в Логойском районе отравились стеклоомывателем
Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
В Логойском районе грабитель избил и связал 84-летнюю пенсионерку, чтобы отнять 80 рублей
МВД о рекламе наркотиков: «Мы не можем на 100% контролировать интернет»
ГАИ Минск: водитель на Renault сбил 14-летнюю девочку
В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»
Житель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ
В Каменецком районе двое детей заболели корью
В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу
Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжелыми травмами
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов