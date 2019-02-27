Хоккеисты минского «Динамо» проиграли сборной Экстралиги со счетом 4:2

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Напомним, что хоккеисты «Динамо» и сборная Экстралиги на основе команды «Юность» играют серию до двух побед.

Первый матч прошел в напряженной борьбе - соперники едва не устроили потасовку несколько раз. Небольшим преимуществом владела сборная Экстралиги под руководством Михаила Захарова. В итоге точным броском на 20-й минуте отметился нападающий Артем Кислый: он отправил шайбу в ворота Михаила Карнаухова - 1:0. Насыщенным на события получился второй период. Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Михаил Стефанович увеличил преимущество в счете (2:0) сборной Экстралиги. После двух пропущенных шайб динамовцы закрепились в зоне соперников и сумели сравнять счет. Голы забили Дмитрий Знахаренко и Евгений Лисовец - 2:2. Однако перед самым перерывом «зубры» пропустили гол. На последней минуте третьего периода динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет им не удалось. Форвард "Немана" Александр Малявко поставил точку в этом противостоянии, отправив шайбу в пустые ворота "Динамо" - 4:2. Матч завершился потасовкой, которую устроили Олег Евенко и Егор Гайнетдинов. Серия матчей до двух побед одной из команд между минским "Динамо" и сборной клубов Экстралиги проходит в целях подготовки к чемпионату мира в Астане. Следующий матч состоится 28 февраля в «Чижовка-Арена», пишет belta.by.