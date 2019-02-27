2019-02-27T10:22:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко проведет «Большой разговор» 1 марта

Первая такая встреча с президентом Беларуси длилась 7 часов
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Александр Лукашенко проведет «Большой разговор» 1 марта. Фото: kremlin.ruАлександр Лукашенко проведет «Большой разговор» 1 марта. Фото: kremlin.ru
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В первый день весны Александр Лукашенко встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

- «Большой разговор с президентом» пройдет в Административном комплексе на проспекте Победителей, 14. На встрече ожидается более 200 человек. Среди них не только журналисты, но и политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии, - сообщает пресс-служба президента.

Первый открытый диалог главы государства с общественностью прошел в феврале 2017 года и имел большой резонанс.

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