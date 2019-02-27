«Форд» насмерть сбил пешехода на трассе M1 в Кобринском районе

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По предварительной информации, вечером 26 февраля водитель «Форд Мондео» двигался по автодороге М1/Е30 (Кобринский р-н, 68-й км) из Минска в Брест. При обгоне он перестроился в крайнюю левую полосу и сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ обращает внимание водителей: если вы увидели на дороге пешехода, который движется по проезжей части, сидит или лежит на дороге, создавая этим угрозу самому себе и окружающим, позвоните в «102». Ваш звонок может предотвратить трагедию и спасти жизнь человека!