СК завершил проверку по факту гибели двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе

Следствие установило, что младенец умер от анафилактического шока. Вины медиков в этом нет

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Напомним, что страшная трагедия произошла 13 августа 2018 года с супругами Александром и Ольгой из Ганцевичского района. Родители привезли своего двухмесячного сына Кирилла на обязательную плановую вакцинацию в местное медучреждение, где ребенку должны были сделать несколько прививок. Но после того как медработник ввела медпрепараты, грудничок стал задыхаться. Была вызвана скорая помощь, ребенка госпитализировали, но спасти его, увы, не смогли.

- Согласно заключению комиссионной комплексной судебной медицинской, фармакологической и химической экспертизы, причиной смерти ребенка явилась полиорганная недостаточность, обусловленная тяжелой анафилактической реакцией немедленного типа (анафилактическим шоком) на адекватно назначенные и правильно введенные вакцины «Имовакс Полио» и «Эупента». В связи с изложенным следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях должностных лиц и сотрудников медицинских учреждений составов преступлений, предусмотренных статьями «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником» и «Служебная халатность», - сообщает пресс-служба СК РБ.

Следователи также изучили документацию, подтверждающую качество вакцины «Эупента»: в том числе сертификаты заводского анализа препарата из Южной Кореи и сертификат, выданный для страны-импортера.

- В настоящее время иммунизация вакциной «Эупента» в Беларуси продолжается. Более того, с января по август 2018 года сделано около 100 тысяч прививок «Эупенты» и лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции. Количество подобных реакций после введения ранее используемой иной вакцины в среднем было в разы большим, - добавляют представители СК.

Ход проверки находился на личном контроле председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.