Большегруз врезался в трамвай в Минске: на пассажиров посыпались разбитые стекла

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О происшествии «Комсомолке» рассказали очевидцы ДТП. Трамвай №3 ехал по маршруту «Серебрянка - Озеро» в сторону центра города.

- Мы отъехали от остановки 20 метров, как вдруг произошло столкновение. Большегруз - то ли МАЗ, то ли КамАЗ - ехал с нами в попутном направлении. Собирался поворачивать, но, видимо, не рассчитал габариты и врезался своей кабиной в бок трамвая. Двери салона валялись на земле, все передние стекла были выбиты, осколки полетели на пассажиров. В волосах было полно стекла, палец порезала, один из осколков разрезал мне куртку, - рассказывает пассажир трамвая Ирина.

В салоне было около 15 человек, но, к счастью, никто не пострадал. На место аварии приехали сотрудники ГАИ. Известно, что большегруз зарегистрирован в Гомельской области.

- Люди не остались равнодушны. Проезжающие мимо автомобилисты предлагали пассажирам трамвая подвезти их ближе к центру города, - добавила Ирина.