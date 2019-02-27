В Гродно трех школьниц искали всю ночь: на помощь милиции приехали 50 таксистов

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Когда три девочки (ученицы 2-го и 3-го классов) не вернулись домой из школы около 22.00, родители забили тревогу и обратились в милицию. Чтобы найти детей, сотрудники правоохранительных органов вместе со служебной собакой проверили подъезды домов, лесные массивы, опросили жильцов микрорайона. К поискам подключились и простые горожане, которые также обходили подъезды и рассылали информацию в группах мессенджеров и соцсетей.

В микрорайон Ольшанка, где потерялись девочки, приехали около пятидесяти автомобилей такси. Водители обходили поле, лесной массив и дома района. Найти детей удалось утром в 4 часа в подъезде дома по улице Великая Ольшанка. К счастью, с ними все было в порядке.

Известно, что родители не обратились в милицию раньше, так как подружки нередко до вечера играли на улице. В день исчезновения они сходили погулять в лесной массив, на озеро возле улицы Малаховичская, обошли много подъездов у себя в микрорайоне. Чтобы ходить было легче, одна из девочек оставила свой рюкзак в лесу, другая - в подъезде. Когда стемнело, подружки решили переночевать в подъезде, так как не хотели без вещей возвращаться домой, пишет vgr.by.