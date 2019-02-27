КП Беларусь
Зарплату бюджетникам собираются повысить в мае и сентябре
Государство планирует дотянуть доходы бюджетников не ниже 80% от средней по стране
Государство планирует дотянуть доходы бюджетников не ниже 80% от средней по стране.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Планируется два этапа повышения: в мае - это заложено в бюджет страны - и в сентябре. Правда, для прибавки к зарплате в сентябре необходимо найти 200 млн рублей.
- Задача обеспечить уровень оплаты труда в бюджетном секторе на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по стране не была выполнена ни в 2018 году, ни в январе нынешнего года. Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить, - заявил министр финансов Максим Ермолович.
Министр также отметил, что достижение таких параметров соотношения зарплаты бюджетников и средней зарплаты по стране предусмотрено целевым сценарием развития на нынешний год, пишет belta.by.