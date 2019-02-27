Первый день весны: сильный ветер и слабая метель

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28 февраля погоду в стране будут определять атмосферные фронты, которые принесут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром по востоку Беларуси слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3...+3°С, максимальная днем +1...+7°С, по юго-западу до +9°С. Атмосферное давление будет падать.

В первые дни весны в стране похолодает. 1 марта ожидается кратковременный снег, слабая метель. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый - до 15 - 18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 0...-5°C, ночью по северу -6...-7°C, днем по юго-западу +1...+2°C.

2 марта погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ночью по юго-востоку, а днем в северных районах местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -4...-11°C, днем -4...+2°C, сообщает Белгидромет.