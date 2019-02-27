В Ханое проходит встреча Трампа и Ким Чен Ына

Изменить размер текста: A A

В Ханое началась долгожданная встреча президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

Напомним, что первый саммит США - КНДР состоялся еще в июне прошлого года в Сингапуре. Тогда после продолжительного обмена колкими замечаниями политики все же смогли начать диалог. В результате Пхеньян пообещал провести денуклеаризацию, а в Вашингтоне заверили, что обеспечат безопасность своих новых партнеров.

Саммит в Ханое станет вторым по счету. Ожидается, что в этот раз Трамп и Ким Чен Ын договорятся об очередном прорыве в процессе уничтожения ядерного оружия.

Ранее Трамп уже пообещал сделать Северную Корею, такой же "процветающей" страной, как Вьетнам, но лишь при условии полной денуклеаризации.