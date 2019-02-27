В Германии пожарные спасли располневшую крысу - она застряла в отверстии люка
Забавный случай произошел в немецком городе Бенсхайм. Местный представитель организации по спасению животных Михаэль Зер обнаружил застрявшего грызуна в западне. Но вытащить самостоятельно у него не получилось - крыса была слишком толстая. Тогда он позвонил в службу спасения.
- У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии. Не сдвинуться, - рассказал Зер местным журналистам, сообщает Русская служба BBC.
Спасатели открыли люк с помощью спецтехники, и Зеру удалось вытащить крысу с нижней стороны. Многие местные жители задавались вопросом, зачем на спасение крысы тратится так много времени и ресурсов. Но Михаэль Зер уверен, что даже те животные, которых многие не любят, заслуживают уважения.
Крыса поправилась за зимний период и ее бедра прочно застряли в отверстии канализации. Фото: BERUFSTIERRETTUNG RHEIN NECKAR
Пожарные спасли толстую крысу, застрявшую в канализационном люке. Источник: Berufstierrettung Rhein Neckar