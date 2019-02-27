Под Минском Skoda столкнулась с фурой: один человек погиб
Смертельное ДТП произошло сегодня на автодороге республиканского назначения направлением Минск – Гродно, транслирует belta.by информацию пресс-службы Минского областного управления МЧС.
Сообщается, что серьезное ДТП произошло на участке трассы М6 в границах Минского района. Примерно в 16.00 часов в аварию попали легковая «Шкода» и большегруз.
– Сообщение о ДТП на автотрассе поступило на линию МЧС в 15.59 часов. Спасатели незамедлительно выехали на место трагедии, – пояснили в УМЧС.
В столкновении с фурой погиб пассажир легковушки. Фото: соцсети.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии, по факту ДТП идет проверка. О других пострадавших в столкновении с большегрузом не сообщается.Прибывшим эмчеэсовцам пришлось деблокировать пассажира легковушки с помощью спецтехники. Искореженный металл зажал человека в салоне. Однако спасти жизнь мужчине не удалось, он получил тяжелейшие травмы. Медики констатировали смерть пассажира, которого извлекли из авто.
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