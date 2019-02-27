Мужчина остановил попутку, а его ударили по голове, вывезли в лес и ограбили

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Молодой сельчанин из Дрогичинского района хотел быстрее добраться домой, а его едва не искалечили злоумышленники. ЧП произошло близ районного центра в понедельник, 25 февраля, рассказали belta.by в управлении Следственного комитета по Брестчине.

На 24-летнего жителя района напали средь белого дня. Примерно в 13.00 часов мужчина, добираясь в свою деревню из Дрогичина, остановил попутный автомобиль. Но едва он сел в легковушку, как неизвестный ударил его по голове.

Злоумышленники увезли пострадавшего в лес, там забрали мобильник и наличность – 320 белорусских рублей. Нападавшие скрылись, бросив мужчину в лесу.

Сельчанин обратился с заявлением в милицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже, идет следствие.

– Ведутся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск грабителей, – уточнили в СК.