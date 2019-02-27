2019-02-27T19:12:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина остановил попутку, а его ударили по голове, вывезли в лес и ограбили

СК расследует нападение в Дрогичинском районе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Злоумышленники бросили потерпевшего в лесном массиве и скрылись. Фото: pixabay.com.Злоумышленники бросили потерпевшего в лесном массиве и скрылись. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Молодой сельчанин из Дрогичинского района хотел быстрее добраться домой, а его едва не искалечили злоумышленники. ЧП произошло близ районного центра в понедельник, 25 февраля, рассказали belta.by в управлении Следственного комитета по Брестчине.

На 24-летнего жителя района напали средь белого дня. Примерно в 13.00 часов мужчина, добираясь в свою деревню из Дрогичина, остановил попутный автомобиль. Но едва он сел в легковушку, как неизвестный ударил его по голове.

Злоумышленники увезли пострадавшего в лес, там забрали мобильник и наличность – 320 белорусских рублей. Нападавшие скрылись, бросив мужчину в лесу.

Сельчанин обратился с заявлением в милицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже, идет следствие.

– Ведутся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск грабителей, – уточнили в СК.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24