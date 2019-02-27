Третье ДТП с фурой за сутки: в Толочине погиб тракторист

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«Комсомолка» уже сообщала об аварии, которая произошла в Минске утром в среду, 27 февраля, когда большегруз протаранил городской трамвай. Затем в ДТП с фурой попала легковая «Шкода», погиб пассажир.

И вот в ГАИ УВД Витебского областного исполкома сообщают о еще одном столкновении. На 538 километре трассы М1 столкнулись грузовик «Скания» и трактор «МТЗ 82».

ДТП произошло днем примерно в 12.00 часов в Толочинском районе. За рулем тягача с полуприцепом находился 42-летний водитель. Трактором, к которому также был прикреплен прицеп, управлял 57-летний работник местного сельхозпредприятия.

Предварительно сообщается, что трактор ехал в придорожной полосе, отделяющей обочину от проезжей части. Фура ехала попутно, она направлялась в Москву. От удара сельхозмашину «уложило» на левую сторону, прицеп буквально оторвался. В ДТП тракторист получил серьезные повреждения, от которых он скончался прямо на месте трагедии. Дальнобойщик в аварии не получил травм.

СК возбудил уголовное дело.