2019-02-27T20:11:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лидском районе нашли мертвым санитара психбольницы

Тело мужчины найдено недалеко от деревни Дайнова-1
Надежда БУТОВИЧ
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Собаки подняли лай и местные жители нашли мертвого человека в поле. Фото: pixabay.com.Собаки подняли лай и местные жители нашли мертвого человека в поле. Фото: pixabay.com.
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Трагедия произошла в воскресенье, 24 февраля, проинформировали ресурс lidanews.by в райотделе Следственного комитета.

Местный житель деревни Дайнова-1 на Лидчине насторожился от непрекращающегося лая дворовых собак и пошел проверить причину «шума». Не отходя далеко прямо в поле, он обнаружил тело 44-летнего местного жителя из деревни Бельские, позвонил в милицию.

Как именно погиб сельчанин, пока неизвестно. Но в СК не исключают, что это мог быть несчастный случай, по какой-то причине мужчина не дошел домой и просто-напросто замерз в поле.

– Обстоятельства смерти устанавливаются, ведутся все необходимые в данном случае следственные и процессуальные действия, назначен ряд судмедэкспертиз, – объяснили в УСК Гродненщины.

Предположительно смерть наступила из-за общего переохлаждения организма. Известно, что погибший сельчанин работал на должности санитара в областной психоневрологической больнице «Островля».

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