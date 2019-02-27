2019-02-27T20:58:25+03:00
Спорт
КП Беларусь

В 2018 году белорусские спортсмены завоевали почти 700 медалей

А еще установили более полусотни национальных рекордов
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусские спортсмены достойно выступили на зимней Олимпиаде в Пхенчане. Фото: REUTERS.Белорусские спортсмены достойно выступили на зимней Олимпиаде в Пхенчане. Фото: REUTERS.
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Прошедший 2018 год принес спортсменам Беларуси без малого семь сотен медалей с различного рода соревнований. Эти призовые места достигнуты белорусами на Олимпийских играх, в различных чемпионатах и первенствах мира и Европы, других состязаниях.

Всего завоевано 680 медалей, треть из них – 227 «кругляшей» – золото. Еще одна третья часть – это серебряные награды, но больше всего, а именно – 237 медалей – бронза.

– В олимпийских видах спорта белорусскими спортсменами в 2018 году было завоевано 253 медали, – цитирует belta.by Сергея Ковальчука, министра спорта и туризма.

Также глава спортивного ведомства отметил, что белорусы неплохо проявили себя на минувших зимних Олимпийских играх в Пхенчане, а также успешно выступили на Параолимпиаде, завоевав 12 медалей.

Кроме того, в прошлом году наши спортсмены успешно «открывали» новые спортивные истории первенств страны, осуществив 51 национальный рекорд.

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