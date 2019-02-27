В минском Ботаническом саду построят новую оранжерею с кафе и водопадами

В новой оранжерее будет много открытых водных объектов и водопадов. Фото: pixabay.com.

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Проект новой оранжереи Центрального ботанического сада представят 11 марта на собрании в администрации Первомайского района столицы, информирует belta.by.

На сайте микрорайона уже есть отчет о том, как новый ботанический объект будет воздействовать на окружающую среду. Оранжерея будет не только экспозиционной, но включать торгово-выставочные и учебные павильоны, свой объект общепита на 45–50 мест.

В комплексе запланированы экспозиции флоры тропиков и субтропиков, ландшафтные экспозиции, а также значительное число открытых водных поверхностей и водопады. Еще в проекте помещения для административных, хозяйственных, информационно-учебных и иных потребностей. Для удобства оранжерею обеспечат подземным паркингом примерно на 50 легковых авто и наземной автостоянкой на 10 экскурсионных автобусов.

Реконструкция Ботанического сада Минск включена в госпрограмму «Наукоемких технологий и техники». Реализация проекта запланирована до 2020 года, его общественное обсуждение продлится до 16 марта.