2019-02-28T09:21:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За взятку сотруднику ГАИ жителя Калинковичей посадили на 1 год 8 месяцев

За 100 рублей пьяный мужчина хотел решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности
Павел МИЦКЕВИЧ
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За покушение на дачу взятки сотруднику ГАИ судили жителя КалинковичейЗа покушение на дачу взятки сотруднику ГАИ судили жителя КалинковичейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Калинковичах судили 44-летнего жителя райцентра за попытку дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. За 100 рублей мужчина хотел решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности.

Дело в том, что прошлым летом водителя лишили прав на три года, когда он попался пьяным за рулем. И вот в ноябре на трассе Бобруйск - Мозырь - граница Украины мужчину снова остановили сотрудники ГАИ - тот опять был пьяным. К тому же он нарушил Правила дорожного движения - ехал на авто без страховки и техосмотра.

Сев в машину к инспекторам, нарушитель стал настойчиво предлагать взятку.

- Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, обвиняемый в присутствии сотрудников УГАИ положил деньги в подстаканник служебного автомобиля и покинул салон, - рассказали в Гомельском областном суде.

Инспектор вызвал следственно-оперативную группу, водителя задержали и возбудили уголовное дело.

В итоге за покушение на дачу взятки и управление авто в состоянии алкогольного опьянения мужчину приговорили к лишению свободы на один год и восемь месяцев в колонии строгого режима. И на пять лет лишили водительских прав. ВАЗ-21144, которым управлял в нетрезвом виде водитель, по закону конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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