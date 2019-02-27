На Гродненщине карантин из-за бешеных лисиц

С начала года это первые случаи бешенства в регионе, в прошлом году их было 13. Фото: pixabay.com.

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Бешеные лисицы проникли на днях в две деревни в Гродненском районе и сцепились с дворовыми собаками, сообщили belta.by в Гродненской районной ветеринарной станции.

На «особом положении» оказалось население двух населенных пунктов Гродненщины: деревень Дубница и Василевичи. В обоих сельских пунктах ЧП с лисой произошли примерно одинаково: днем лиса прибежала в деревню и сцепилась с собаками, которые и зыгрызли рыжую. Согласно результатам экспертиз оба лесных животных болели бешенством.

Поэтому на ближайшие два месяца в этих деревнях назначено проведение всех необходимых противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий. Также здесь внепланово отловят бродячих животных и вакцинируют всю домашнюю живность.

– В этом году в Гродненском районе это первые эпизоды бешенства. Но в 2018 году в регионе произошло 13 подобных инцидентов, – объяснила Ольга Трофимова, ветврач-эпизоотолог Гродненской райветстанции.