2019-02-27T22:25:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Украина пропустит Евровидение в 2019 году

Это второй раз, когда страна отказывается от участия в музконкурсе
Надежда БУТОВИЧ
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MARUV победила в украинском нацотборе, но на конкурс ехать отказалась. Фото: AP Photo.MARUV победила в украинском нацотборе, но на конкурс ехать отказалась. Фото: AP Photo.
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«Евровидение-2019», которое примет в этом году Тель-Авив, пройдет без участия Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную общественную телекомпанию Украины (НОТУ).

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что участие белорусских соседей под вопросом. Причиной стала «забастовка» исполнителей, которые один за другим бойкотировали участие, мотивируя свои действия «кабальными контрактами украинской НОТУ», политическими игрищами и так далее.

В официальном отказе, который представил медиахолдинг сообщается, что победительница нацотбора, певица MARUV, не подписала контракт с НОТУ. Занять ее место предложили серебряному и бронзовому победителям отбора: группам Freedom Jazz и KAZKA, которые также отказались ехать на конкурс в Израиль.

– Компания могла бы назначить любого другого исполнителя, так как это предусмотрено общими правилами, но не станет этого делать. Мы с уважением относимся к выбору зрителей Нацотбора и поэтому отказываемся от имеющейся альтернативы, – подытожили в НОТУ.

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