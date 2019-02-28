2019-02-28T10:06:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Депутат поддержала запрет мобильников в школах: «Пусть родители контролируют детей через смарт-часы»

А певец Александр Солодуха советует родителям младших школьников покупать детям не навороченные, а обычные телефоны
Павел МИЦКЕВИЧ
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Депутат поддержала запрет мобильников в школахДепутат поддержала запрет мобильников в школахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Депутат белорусского парламента, минчанка Оксана Нехайчик поддерживают идею Министерства образования о запрете мобильных телефонов в школах. По ее словам, ученики младших классов проводят перемены со смартфонами, уткнувшись в экраны, а старшеклассники нередко висят в интернете даже на уроках. Тем родителям, которые хотят постоянно быть на связи со своими детьми, депутат предложила альтернативу:

- Это смарт-часы, которые позволяют контролировать пребывание ребенка в любой точке города, - цитирует Оксану Нехайчик minsknews.by. - Единственный вопрос, который необходимо тщательно проработать, - это оборудование мест для хранения гаджетов.

Отметим, что самые дешевые «умные часы» можно купить в Минске примерно за 60 рублей.

А вот что думает об ограничении на использование мобильных телефонов школьниками певец Александр Солодуха:

- Уроки - это святое, процессу образования ничто не должно мешать. А вот на переменках у школьников должна быть возможность пообщаться с родителями: позвонить или написать в том же Viber.

Солодуха считает, что полностью оградить учеников от смартфонов не получится. Но советует родителям младших школьников покупать своим детям не навороченные гаджеты, а обычные телефоны.

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