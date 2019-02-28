Сельчанин убил двоих пенсионеров из-за обиды трехлетней давности

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На днях в деревне Горуни Березинского района Минской области произошла трагедия: двойное убийство. Пожилых супругов нашли убитыми в доме. Вскоре оперативники получили зацепку: им стало известно о конфликте пенсионеров - 69-летнего мужчины и его 67-летней супруги - с одним бывшим односельчанином. Правда, произошло это уже больше трех лет назад…

И все-таки возможная причастность к преступлению 37-летнего мужчины, нынешнего жителя Борисовского района, нашла подтверждение, рассказал официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Подозреваемый задержан. Предполагаемый мотив страшного преступления - именно та старая обида трехлетней давности, которая всплыла у мужчины с новой силой на фоне алкогольного опьянения и подтолкнула к роковым действиям.

Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц, расследование проводит Центральный аппарат Следственного комитета.