2019-02-28T10:42:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Вор в законе Тамаз Новороссийский задержан в аэропорту Минска

Криминальный авторитет держал воровской общак во Франции и контролировал там назначения чиновников
Павел МИЦКЕВИЧ
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Российский вор в законе, которого разыскивают по линии Интерпола правоохранители Франции, задержан в Беларуси. 58-летнего Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский, нашли в аэропорту Минска. Бадри арестован, сейчас решается вопрос о его экстрадиции, сообщает МВД.

Во Франции русского криминальника искали за совершение преступлений в составе организованной группы и легализацию преступных доходов. За это французский суд заочно приговорил Тамаза Новороссийского к 10 годам заключения.

По сведениям, имеющимся у МВД Беларуси, криминальный авторитет из России долгое время незаконно действовал на территории Западной Франции. Он руководил и контролировал назначение на должности местных чиновников. А те координировали преступную деятельность воров.

Кроме того, Тамаз Новороссийский держал воровской общак, куда поступали деньги, полученные преступным путем от краж, грабежей и других имущественных преступлений во Франции.

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