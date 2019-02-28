Фотофакт: в Минске МАЗ врезался в трамвай

В Минске МАЗ врезался в трамвай. Фото: ГАИ

В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения

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В ГАИ Минска рассказали об аварии, про которую писала «Комсомолка» - большегруз врезался в трамвай в Минске: на пассажиров посыпались разбитые стекла >

27 февраля около 12 часов 20 минут водитель МАЗа, который двигался по улице Долгобродской со стороны Партизанского проспекта в Минске, врезался в трамвай.

- При развороте в обратном направлении водитель грузовика не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении трамваю маршрута N3, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, - сообщает столичная Госавтоинспекция.

В частности, трамвай остался с разбитыми стеклами и вогнутыми передними дверями.

В ГАИ напомнили: при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю.