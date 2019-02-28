2019-02-28T12:50:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спасатели вытащили щенка, застрявшего в металлических прутьях вешалки

Животное с травмами доставили в ветлечебницу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Спасатели вытащили щенка, застрявшего в металлических прутьях вешалки. Фото: МЧССпасатели вытащили щенка, застрявшего в металлических прутьях вешалки. Фото: МЧС
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Необычный вызов поступил поздно вечером в среду спасателям Минска. На улице Семеняко собака застряла в металлической вешалке.

- 2-месячный щенок джек-рассел-терьера застрял в металлических прутьях кованой вешалки во время игры и самостоятельно выбраться не смог, - сообщает Минское городское управление МЧС.

Спасатели откликнулись на призыв о помощи и прибыли по адресу. Работники МЧС отрезали застрявшие фрагменты вешалки, зафиксировали их, а затем пришлось аккуратно доставать эти металлические прутья вешалки из тела щенка. Животное с травмами доставили в ветлечебницу, где уточнили, что собака осталась жива и с ней все в порядке.

Напомним, на днях в Германии пожарные спасли располневшую крысу - она застряла в отверстии люка >

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