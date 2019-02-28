Лукашенко: Алкашам места за рулем нет

Президент рассказал, что в ближайшее время будет серьезно проанализирована работа правоохранительных органов

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Президент Беларуси 28 февраля принял с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, обсудив с ним вопросы правопорядка. Александр Лукашенко заявил, что поддерживает предложение МВД об ужесточении ответственности для нетрезвых водителей:

- Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека, - цитирует президента его пресс-служба.

По словам Лукашенко, в ближайшее время будет серьезно проанализирована работа правоохранительных органов:

- Мне не столько отчет нужен будет любого силового ведомства, сколько указание на те проблемы, которые сегодня существуют. Скажите, что больше всего настораживает в нашем обществе, - попросил президент.

Шуневич ознакомил президента с цифрами. В частности, в прошлом году общее число зарегистрированных преступлений в Беларуси снизилось почти на 3%. Меньше стало тяжких и особо тяжких преступлений.