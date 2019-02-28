15-летний школьник, упавший с 9-го этажа в Добруше, умер в больнице

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Вечером 27 февраля в районной больнице Добруша умер, не приходя в сознание, 15-летний подросток, который в прошлую пятницу выпал из окна многоквартирного дома. Все эти дни врачи боролись за жизнь парня, рассказали KP.BY в больнице: он был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии - с сочетанной и тяжелой черепно-мозговой травмами.

По неофициальной информации, школьник воспитывался в приемной семье. Утром в прошлую пятницу 9-классник ушел на занятия, но вскоре его обнаружили лежащим на тротуаре около многоэтажки, а на девятом этаже нашли его рюкзак.

- Добрушский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего юноши, - сообщал СК. - С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Другие подробности по-прежнему не раскрываются, расследование продолжается.