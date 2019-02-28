Лукашенко о численности милиции: Может быть, где-то взять и подсократиться

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Президент Беларуси 28 февраля принял с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича. Среди обсуждаемых вопросов - кадровое обеспечение МВД. Александр Лукашенко поинтересовался у министра, есть ли какие-либо проблемы этого плана и нужно ли принимать определенные решения.

- У вас примерно 10% некомплект по каким-то подразделениям, - сказал Александр Лукашенко, ссылаясь на цифры доклада Шуневича. - Может быть, и особо не напрягаться в этом отношении, а где-то взять и подсократиться.

Касаясь темы ужесточения ответственности водителей по линии ГАИ, президент сказал:

- Это ужесточение, может быть, и не потребует такой численности наших сотрудников. Я к примеру говорю. Хотя, наверное, мы и так уже прилично подчистились, трудно будет сократить, но возможно, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что эти вопросы будут стоять на итоговом совещании по силовому блоку Беларуси.

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