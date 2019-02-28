2019-02-28T14:14:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Минские школьницы сбежали из дома, чтобы уехать в Литву

Девочки оказались ночью в районе станции метро «Грушевка»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минская милиция нашла школьниц, которые сбежали, чтобы уехать в Литву. Фото: ГУВДМинская милиция нашла школьниц, которые сбежали, чтобы уехать в Литву. Фото: ГУВД
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Поздно вечером в милицию позвонили родители двух школьниц из Минска. Встревоженные родители рассказали, что отвели девочек на занятия танцами, а когда пришли их забирать , детей в школе не оказалось - те ушли раньше сами. С тех пор дома девочки не появились и на связь с родителями не вышли.

Милиционеры выяснили, что дети действительно сами ушли с занятий раньше их окончания и направились в сторону железнодорожного вокзала. Но там девочек не оказалось.

А нашли их правоохранители поздно ночью в районе станции метро «Грушевка». Девочки признались милиционерам, что собирались уехать из Минска в Литву, где живут родственники одной из подружек, сообщает столичное ГУВД.

В три часа ночи школьниц передали взволнованным родителям, проведя с ними профилактические мероприятия и напомнив о необходимости психологического контакта с детьми, рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова.

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