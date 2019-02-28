1 марта МЧС разошлет белорусам sms

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В рамках Единого дня безопасности МЧС Беларуси проведет республиканскую проверку системы оповещения. Поэтому 1 марта все операторы мобильной связи за счет собственных средств проведут sms-рассылку своим абонентам. А в главном меню интерактивного телевидения IPTV ZALA запустят бегущую строку.

В акции также будут участвовать телеканалы "Белтелерадиокомпании", ОНТ, СТВ и "РТР-Беларусь", где тоже появятся бегущие строки. Кроме того, будет протестирована работа оборудования отправки информации через радиовещательные станции в FM-диапазоне и на оборудовании для общедоступного пакета ТВ.

- Просим отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки, - обращаются к белорусам в МЧС.

Отдельно проверят оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, дежурно-диспетчерских служб и глав предприятий с использованием стоек централизованного вызова и автоматизированных систем оповещения личного состава Минского городского и всех областных управлений МЧС.