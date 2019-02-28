2019-02-28T16:02:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Драка контролера и «зайца» в Минске попала на видео

Лежа безбилетник пытался сопротивляться и норовил ударить контролера ногой по голове
Павел МИЦКЕВИЧ
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Драка контролера и «зайца» в Минске попала на видео. Фото: скриншот видеоДрака контролера и «зайца» в Минске попала на видео. Фото: скриншот видео
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В Минске произошел конфликт между контролерами и пассажиром. Судя по всему, безбилетник не хотел платить штраф. Парень-пассажир сцепился с мужчиной-контролером, это случилось на остановке «Переулок Луговой» на улице Маяковского.

Прохожие стали очевидцами и засняли на видео, как контролер уложил «зайца» на тротуар прямо на остановке. Мужчина сел на парня и крепко удерживал его, но тот, несмотря на свое положение, пытался сопротивляться и норовил ударить контролера ногой по голове.

Контролер против безбилетника в Минске.ВИДЕО: youtube.com/Girometrin Girya

В это время в стороне стояли женщины-контролеры и вызывали милицию. По словам очевидцев, наряд вскоре прибыл и начал составлять протокол. А видео прохожие выложили в соцсети.

В «Минсктрансе» и милиции инцидент пока не комментировали.

Как в Минске контролер дерется с "зайцем".ВИДЕО: https://t.co/oH1iN0eIiC

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