В Минске появилась необычная остановка-ловушка

Она установлена для того, чтобы люди, потерявшие память, не терялись сами

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На улице Алтайской в Минске появилась необычная автобусная остановка, к которой не может подъехать никакой транспорт. Оказалось, что это муляж, «ловушка» для людей с деменцией, которые посещают местное отделение дневного пребывания для пожилых людей на базе территориального центра соцобслуживания.

Такую практику переняли в других странах. Например, в Германии подобные остановки устанавливают рядом с социальными центрами, чтобы пожилой человек, страдающий деменцией, не терялся. Как правило, люди садятся на «остановке» и ждут транспорта, даже не зная, куда им надо ехать. А вскоре возвращаются обратно в учреждение, потеряв цель.

Минская «ловушка» уже показала себя в деле - с момента появления остановки прошло около двух месяцев, и некоторые «потеряшки» возвращались в отделение, не дождавшись транспорта, пишет citydog.by.