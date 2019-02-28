2019-02-28T16:46:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Через два месяца найдено тело пропавшего в Новый год Николая Бетени

В деревне Комаровка Брестского района обнаружено тело мужчины, подтвердили в СК
Павел МИЦКЕВИЧ
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Через два месяца найдено тело пропавшего в Новый год Николая Бетени. Фото: соцсетиЧерез два месяца найдено тело пропавшего в Новый год Николая Бетени. Фото: соцсети
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Через два месяца после исчезновения найдено тело Николая Бетени. Напомним, 26-летний парень исчез 1 января после того, как в новогоднюю ночь ушел из дома после конфликта. Назавтра в милицию обратилась обратилась сестра Николая с заявлением о пропаже. 28 февраля в группе поиска Николая в соцсети появилась информация о том, что тело парня обнаружили.

- Большое спасибо за вашу помощь. За то, что не остались в стороне и проделали вместе со всеми такую колоссальную работу. Извините, но комментариев по поводу гибели Коли, пока не будет. Надеемся на понимание, - пишут администраторы группы. Под последними сообщениями появились уже десятки соболезнований.

Буквально утром 28 февраля МВД сообщало о том, что в последние дни активные поиски возобновились: была поставлена задача обследовать вскрывшиеся ото льда водоемы и мелиоративные каналы, а также болота, пруды, поля.

- В ходе поисковых мероприятий водолазами ОСВОД в водоеме в деревне Комаровка Брестского района обнаружено тело мужчины. Он одет в джинсы и рубашку, схожие по внешним признакам с одеждой пропавшего Николая Бетени, - подтвердил Следственный комитет. - В настоящее время на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства наступления смерти, а также личность мужчины.

Через два месяца найдено тело пропавшего в Новый год Николая Бетени. Фото: СК

Через два месяца найдено тело пропавшего в Новый год Николая Бетени. Фото: СК

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