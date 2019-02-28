«Динамо» обыграло сборную Экстралиги, впереди еще одна игра

Матчи "Динамо" и сборной клубов Эктралиги имеют высокое значение, но какое именно сразу не сообщалось. Фото: hcdinamo.by

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На «Чижовка-Арене» состоялся второй матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов Экстралиги, костяк в которой составляют хоккеисты «Юности», усиленные пятеркой из гродненского «Немана».

Матчи «Динамо» и сборной Экстралиги: гол-призрак, драка и подначки

Напомним, первая игра завершилась победой сборной клубов. Хотя запомнилась не только этим.

Матчи «Динамо» и сборной Экстралиги: гол-призрак, драка и подначки

По сравнению с первым матчем произошло несколько изменений. Игроки сборной Экстралиги играли в своей привычной форме – «Юности» и «Немана». Было любопытно смотреть, когда в боксе для штрафников сидели два хоккеиста в форме двух разных клубов…

У «Динамо» на лед вышел… тренер по физподготовке Даниэль Корсо, которому в апреле исполнится 41 год. В прошлом сезоне он завершил карьеру, сейчас периодически играет за команду президента Беларуси.

- У нас крайне сложная кадровая ситуация, поэтому, как я и говорил раньше, мы вынуждены выпустить на лед одного из членов тренерского штаба – Даниэля Корсо. Надеемся на его опыт и хорошую физическую подготовку, особенно учитывая то, что Теему Пулккинен не вполне здоров и его участие в поединке до последнего времени было под вопросом. С Корсо подписан пробный контракт, зарегистрированный в Центральном информационном бюро КХЛ, – сказал гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков.

И Корсо отличился уже на первой минуте: при его участии забросил Парфеевец.

В конце первого периода сборная Экстралиги перехватила инициативу, а во втором периоде забросила, реализовав уже первую возможность при игре в неравных составах. Но в конце матча «Динамо» вырвало победу благодаря проходу и броску Лисовца - 2:1.

Так счет в серии стал 1:1. Завершающий матч пройдет в субботу на Минск-Арене, начало в 18.00.

На игре присутствовал Александр Лукашенко.

Сборная клубов Беларуси – Динамо Минск – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 2 Парфеец (Корсо, Ковыршин)

1:1 – 33 Стефанович (Боголейша)

1:2 – 57 Лисовец.

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