В Витебске студентка ограбила продуктовый магазин

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Забег через кассу устроила недавно вечером студентка в Витебске. В милицию позвонили из магазина на улице Петруся Бровки: девушка, не заплатив, убежала из торговой точки, прихватив продукты и спиртное. А еще на ходу ударила продавщицу.

Работники магазина сразу обратили внимание на странную девушку: зайдя в торговый зал без корзинки, она начала брать с прилавков продукты и алкогольные напитки. Затем прошла через весь зал, остановилась у кассы, но не спешила рассчитываться.

В какой-то момент работники магазина отвлеклись, видно, этого и ждала покупательница. Она бросилась мимо кассы, а на выходе из магазина оттолкнула одну из работниц. Но милиция быстро поймала грабительницу.

Оказалось, что это уже не раз судимая студентка одного из местных вузов. За грабеж в отношении 23-летней девушки возбуждено очередное уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома.