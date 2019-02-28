2019-02-28T17:50:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске студентка ограбила продуктовый магазин

Набрав продуктов и спиртного, девушка выбежала, оттолкнув одну из работниц
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Витебске студентка ограбила продуктовый магазинВ Витебске студентка ограбила продуктовый магазинФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Забег через кассу устроила недавно вечером студентка в Витебске. В милицию позвонили из магазина на улице Петруся Бровки: девушка, не заплатив, убежала из торговой точки, прихватив продукты и спиртное. А еще на ходу ударила продавщицу.

Работники магазина сразу обратили внимание на странную девушку: зайдя в торговый зал без корзинки, она начала брать с прилавков продукты и алкогольные напитки. Затем прошла через весь зал, остановилась у кассы, но не спешила рассчитываться.

В какой-то момент работники магазина отвлеклись, видно, этого и ждала покупательница. Она бросилась мимо кассы, а на выходе из магазина оттолкнула одну из работниц. Но милиция быстро поймала грабительницу.

Оказалось, что это уже не раз судимая студентка одного из местных вузов. За грабеж в отношении 23-летней девушки возбуждено очередное уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белэнерго опубликовало завораживающее видео готового проекта выдачи мощностей БелАЭС
«Водитель ехал 137 километров в час»: СК завершил расследование ДТП на проспекте Дзержинского
Пропавшего в Столбцах 21-летнего парня нашли мертвым
В Минске рядом с Оперным театром натянут сетку от пешеходов-нарушителей
У минчанина украли деньги из квартиры, пока он пил в гостях у знакомой
Через два месяца найдено тело пропавшего в Новый год Николая Бетени
В Минске появилась необычная остановка-ловушка
Драка контролера и «зайца» в Минске попала на видео
Топ-менеджера БМЗ приговорили за взятки к 7 годам заключения
1 марта МЧС разошлет белорусам sms
Минские школьницы сбежали из дома, чтобы уехать в Литву
Лукашенко о численности милиции: Может быть, где-то взять и подсократиться
15-летний школьник, упавший с 9-го этажа в Добруше, умер в больнице
Лукашенко: Алкашам места за рулем нет
Спасатели вытащили щенка, застрявшего в металлических прутьях вешалки
Фотофакт: в Минске МАЗ врезался в трамвай
Вор в законе Тамаз Новороссийский задержан в аэропорту Минска