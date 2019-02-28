2019-02-28T18:32:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У минчанина украли деньги из квартиры, пока он пил в гостях у знакомой

В краже обвиняют сына собутыльницы
Надежда БУТОВИЧ
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55-летний минчанин во время застолья лишился ключей от квартиры и 400 рублей.55-летний минчанин во время застолья лишился ключей от квартиры и 400 рублей.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В столичную милицию обратился 55-летний минчанин с заявлением о краже наличности, сообщают в ГУВД Минска.

Мужчина рассказал, что в день кражи, он участвовал в застолье у знакомой в ее квартире. А когда вернулся домой, обнаружил пропажу 400 белорусских рублей. Правоохранителям не составило труда найти грабителя.

Им оказался 29-летний безработный сын хозяйки, у которой и «гостил» потерпевший. Пока минчанин принимал возлияния, он незаметно взял ключ от его квартиры и, не теряя времени, совершил кражу. Известно, что у молодого мужчины раньше так же были проблемы с законом и имеется судимость.

Свою вину отрицать преступник не стал, он признался, что деньги спустил в тот же день, накупив алкоголя и продуктов. Дело находится в РОСК Советского района столицы, где определят правовую оценку действий фигуранта.

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