2019-02-28T19:34:36+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске рядом с Оперным театром натянут сетку от пешеходов-нарушителей

До «зебры» пару шагов, но люди идут через проезжую часть на свой страх и риск
Надежда БУТОВИЧ
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До регулируемого пешеходного перехода пару метров, но люди его игнорируют. Фото: pixabay.com.До регулируемого пешеходного перехода пару метров, но люди его игнорируют. Фото: pixabay.com.
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На одном из участков автодорог Минска установят сетчатое ограждение, рассказали агентству «Минск-Новости» в ГАИ Центрального РУВД столицы.

Специальный «забор» соорудят, чтобы пешеходы не нарушали ПДД, а значит перестали рисковать собственной жизнью. Проблемный участок находится на улице Богдановича рядом с остановкой «Оперный театр». Недалеко закрыли пешеходный переход и госавтоинспекторы стали с тех пор регистрировать частые нарушения со стороны пешеходов.

– Люди самовольно переходят дорогу от остановки общественного транспорта к 23 дому и обратно, – уточнили в ГАИ.

Светофор в этом месте не предусмотрен, не запланировано так же и создание отдельной «зебры». На перекрестке улиц в паре шагов есть регулируемый пешеходный переход, но минчане его часто игнорируют. Поэтому единственный надежный вариант, уверены в Госавтоинспекции, состоит в установке от остановки общественного транспорта по улице Богдановича в сторону улицы Пашкевич ограждения-сетки.

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