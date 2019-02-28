2019-02-28T19:28:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пропавшего в Столбцах 21-летнего парня нашли мертвым

Его не было больше суток, искали милиция и добровольцы
Надежда БУТОВИЧ
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Станислав Беть погиб. Фото: УВД Миноблисполкома.Станислав Беть погиб. Фото: УВД Миноблисполкома.
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В Столбцах пропал Станислав Беть, молодой человек 1997 года рождения. Он вышел после обеда из дома и бесследно исчез. Милиция объявила парня в розыск, искать молодого человека помогали волонтеры.

Спустя сутки после исчезновения в пресс-службе УВД Минского областного исполкома сообщили о том, что пропавший молодой человек найден погибшим.

Тело 21-летнего Станислава нашли в лесном массиве неподалеку от его родного города. Подробности гибели молодого человека не разглашаются.

Сообщается лишь, что РОВД Столбцов прекращает мероприятия по розыску Станислава Бетя. Также по факту произошедшей трагедии назначен ряд проверочных мероприятий, в том числе – судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, Станислав Беть, 1997 года рождения, жил в Столбцах на улице Гайдука. В среду, 27 февраля, после 13.00 часов ушел из дома в неизвестном направлении.

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