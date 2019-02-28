«Водитель ехал 137 километров в час»: СК завершил расследование ДТП на проспекте Дзержинского

«Ауди» столкнулась с «Мерседесом» и вылетела в киоск на тротуаре [видео]

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В УСК Минска сообщают о завершении расследования ДТП. Напомним, 33-летний водитель «Ауди А6» совершил аварию на проспекте Дзержинского в сентябре 2017 года, в результате столкновения серьезно пострадал пассажир легковушки.

В тот день водитель сильно превысил скорость: ехал не менее 137 километров в час при разрешенных 70. Поэтому он буквально влетел в перестроившийся в тот момент в крайнюю правую полосу легковой «Мерседес C200», из-за чего вылетел за пределы проезжей части и врезался в металлический киоск вентиляции метрополитена. На момент ДТП мужчина был лишен права управления авто.

– Обвиняемый выбрал скорость, не обеспечившую ему контроль за безопасным движением, из-за чего не смог вовремя снизить скорость и допустил столкновение, когда на пути появилось препятствие, – объяснили в СК.

Следствие завершено, дело передано прокуроры для направления его в суд. Нарушителя ПДД обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности, он сейчас находится под подпиской о невыезде.