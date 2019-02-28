Белэнерго опубликовало завораживающее видео готового проекта выдачи мощностей БелАЭС

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В Белэнерго подытожили завершение строительства проекта выдачи мощностей Белорусской АЭС и опубликовали в официальном аккаунте ведомства ролик. Виды подстанций и электровышек изнутри и с высоты птичьего полета – завораживающее зрелище.

Строительство выдачи мощностей – это проект распределения энергии от БелАЭС по всей стране. Он завершился в ноябре 2018 года. За это время было построено свыше 1000 километров новых линий электропередач, завершилась реконструкции действующих подстанций, введена в эксплуатацию новая подстанция «Поставы» на 330 кВт под рабочее напряжение.

Передача электроэнергии стала и экологичнее: повышенные опоры ЛЭП сохраняют лес, так как ширина просеки стала уже в 4 раза. Кроме того они не подвержены воздействию падающих деревьев, а значит более долговечные и надежные.

Напомним, данная система выдачи мощности строилась совместно «Гродноэнерго» «Северокитайскй электроэнергетической проектной компанией при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации».