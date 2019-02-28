2019-02-28T21:17:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске водитель на Mazda врезался в дерево и погиб

ДТП случилось поздно ночью
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением на скругление дороги. Фото: МВД.Водитель не справился с управлением на скругление дороги. Фото: МВД.
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Смертельная авария произошла в Минске ночью 28 февраля сообщают в пресс-службе МВД.

В ДТП попал 23-летний водитель на легковой «Мазда 323 F». Примерно в 02.20 часов мужчина не справился с управлением на закруглении автодороги на улице Павловой. Из-за чего автомобиль вылетел за пределы трассы и врезался в дерево.

В столкновении молодой автолюбитель получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте ДТП. Подробности произошедшей аварии выясняются, назначен ряд экспертиз.

В ГАИ объяснили, что каждое восьмое ДТП, произошедшее по вине водителей, происходит из-за нарушения скоростного режима. Только за выходные 23-24 февраля в Беларуси более 480 водителей получили штрафы за превышение скорости. Так как увеличивает скорость авто водитель осознанно, то это нарушение – из разряда грубых.

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