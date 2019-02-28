В Барановичах мошенник одолжил на «липовый» строительный бизнес более $25 тысяч

Чтобы присвоить деньги, мужчина придумывал разные предлоги: от развития бизнеса до проблем в семье. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В милицию Баранович с заявлением на недобросовестного «заемщика» обратились шесть человек, сообщают в УВД Брестского областного исполкома.

Безработный 42-летний горожанин, рассказывая о доходном бизнесе в столице и семейных неурядицах, смог «развести» земляков на крупные суммы. Так за три года с декабря 2015 по декабрь 2018 года он, искусно сочиняя все новые предлоги, смог разжиться крупной суммой, превышающей 25 тысяч долларов.

Как сообщили жертвы мошенника, занимая деньги, он сулил высокие проценты под займы, рассказывал о предполагаемых инвестициях в якобы личную строительную компанию в Минске. У других просил деньги на решение финансовых трудностей и неурядиц в семье.

Против мужчины возбудили уголовное дело, мошенник задержан. В милиции считают, что потерпевших может быть гораздо больше.