В Борисове мужчина пришел в магазин с фальшивыми 10 рублевками, которыми ему вернули долг

Деньги напечатали на принтере для «денежного дерева», а они попали в оборот

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Безработный житель Борисова, 1988 года рождения, попытался рассчитаться в магазине поддельными купюрами номиналом 10 рублей, сообщают в МВД.

Мужчина был в состоянии легкого подпития и в продмаг пришел «за добавкой», но когда стал рассчитываться, одну за одной достал из кармана фальшивые «десятки». Кассир вычислила подделки и вызвала милицию.

Правоохранителям борисовчанин рассказал, что деньги получил от знакомого из района, тот вернул ему долг. Сельчанина-фальшивомонетчика нашли быстро, тот отпираться не стал: «Знал, что деньги фальшивые. Сам взял их у знакомого, который напечатал муляжи на собственном принтере, чтобы смастерить сувенир – денежное дерево».

По факту фальшивомонетничества возбудили уголовное дело. Теперь сельчанину 1955 года рождения, который создал фальшивки, за «сувенирные рубли» грозит до 7 лет заключения с конфискацией. Принтер, на котором были напечатаны купюры, изъят. Проводится расследование.