«Вплоть до пожизненного изъятия автомобиля». В МВД предлагают ужесточить наказание нетрезвым водителям

В 2018 году из-за пьяных за рулем погибли 78 человек

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Министр внутренних дел Игорь Шуневич в эфире «Беларусь 1» рассказал, что в Беларуси рассматривают вопрос о введении балльной системы борьбы с теми, кто злостно нарушает ПДД. Это значит, что за некоторые виды нарушений водителям будут начислять штрафные баллы – когда их наберется определенное количество, таких водителей будут лишать прав на определенный период.

- К слову сказать, несколько сотен человек в стране абсолютно игнорируют эти правила и совершают 100 и более правонарушений в учетный год. Безусловно, мы понимаем, что это потенциальные убийцы, - отметил Шуневич.

По мнению главы ведомства, ужесточение ответственности будет иметь профилактический эффект.

- Думаю, если после введения этих дополнительных норм ситуация на дорогах не станет значительно лучше (а мы полагаем, что так должно произойти), мы будем предлагать лишение права управления транспортным средством и изъятие транспортных средств после первого задержания в состоянии алкогольного опьянения. Вплоть до пожизненного.