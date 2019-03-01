Александр Лукашенко: «Вы легко знаете, как можно окрасить любую позитивную новость в совершенно темный цвет»

Сегодня, 1 марта, президент проводит «Большой разговор», на который пригласили журналистов и экспертов

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Встреча с Александром Лукашенко была запланирована на 10.30. Президент в синем костюме вышел к столу в 10.31. И сразу, без гимна, обратился к залу.

- Добрый день, - поздоровался президент. - Надеюсь, этот разговор действительно получится большим.

Кроме президента в зале выставочного центра «Белэкспо» находится более 200 человек: это бизнесмены, эксперты и журналисты белорусских и зарубежных СМИ (среди них бизнесмены Александр Мошенский и Виктор Прокопеня, митрополит Павел, спортсменка Ольга Мазуренок, народный артист Анатолий Ярмоленко, певица и депутат Ирина Дорофеева, «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич).

Александр Лукашенко начал разговор с замечания журналистам - сказал о фейковых новостях, которые «позже опровергаются», о том, что «профессиональные амбиции не стоят напряженной обстановки в стране», и попросил независимые СМИ и экспертов «быть более объективными».

- Я много читаю, читаю сам - пусть краткое содержание, - сказал президент. - У нас образованные, умные люди. Нет больше такого народа на планете - образованного, умного, ну и хитрого. Так что, прежде чем ему лапшу на уши вешать, подумайте.

Напомним, предыдущая подобная встреча (она состоялась в феврале-2017) длилась почти семь с половиной часов.