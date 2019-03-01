2019-03-01T11:37:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Я был одним из инициаторов нашего союза с Россией. Я всегда говорил: судьба наша такая - жить вместе»

Сегодня, 1 марта, президент проводит «Большой разговор», на который пригласили журналистов и экспертов
Полина ПАСТЕРНАК
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: БелТААлександр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: БелТА
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Сегодня в выставочном центре «Белэкспо» проходит «Большой разговор» с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Свою вступительную речь президент произнес за 13 минут, а потом попросил задавать вопросы:

- Давайте сделаем так, чтобы это не превратилось в обычную пресс-конференцию, когда все задают вопросы, а кто-то умный на них отвечает.

Первый вопрос задал руководитель радиостанции «Говорит Москва». Он спросил о судьбе Союзного государства и возможном объединении России и Беларуси.

- Ну наконец-то в России начали волноваться! Некоторые вещи с точки политической дипломатии не надо было бы так откровенно говорить, но тогда это не Лукашенко будет, а министр иностранных дел какой-то неизвестной страны. Когда мы подписали договор о Союзном государстве, там были шаги по созданию этого государства? Были. Почему вы тогда на это не пошли? В меня тогда только ленивый не бросал палки! Обвиняли в свержении конституционного строя в России: «Сейчас Лукашенко прибежит, схватит шапку Мономаха и сядет там».

А сейчас этим вопросом озаботилась верхотура ваша. Почему так случилось, чем это объясняют? Мы поимели беду с Украиной, и россияне на самом высоком уровне сказали: «Не случится ли с Беларусью чего-то такого, что мы потом что-то потеряем?»

Я был одним из инициаторов нашего союза с Россией. Я всегда говорил: судьба наша такая - жить вместе. Даже если наш старший брат такой-сякой, но братьев не выбирают. Мы тоже не пушистые и беленькие. Знаете, когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что мы не только как люди завязаны друг на друга, мы родные. Под это весь экономический базис был подведен.

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