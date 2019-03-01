2019-03-01T11:40:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко об общей валюте Союзного государства: «Зачем нам выдумывать таллер? Это будет рубль»

Президент Беларуси высказался о единой валюте, которую могут ввести в Союзном государстве
Геннадий МОЖЕЙКО
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Сегодня президент проводит «Большой разговор» с белорусскими и иностранными журналистами. Александр Лукашенко высказался о возможной общей валюте Союзного государства:

- Когда развалился Советский Союз, я тогда был депутатом - вы помните, что тогда случилось с валютой? Кебичу и Шушкевичу тогда пообещали, что рубль останется. Потом Россия одномоментно вышла из рублевой зоны, а мы остались с рублями, которые уже никому не были нужны, мы потеряли огромное количество денежных средств. Население потеряло огромные накопления. Это что, мы сделали? Нет. Сегодня нам предлагают валюту (единую. - Ред.). Мы - за! За! И мы с Владимиром Владимировичем обсуждаем вопросы, и он мне риторически говорит: «Слушай, конечно, это будет рубль». Конечно, рубль! И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер? Рубль! Только вопрос не в этом: это будет не российский и не белорусский рубль, это будет наш общий рубль. И главное - эмиссионный центр. В Минске? Нет, в Смоленске. Неважно, где он будет, пусть будет в Питере - это мой любимый город.

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Придумывать собственные деньги начали еще до принятия независимости Беларуси. В бумагу добавляли детали от «Бурана» и невидимую краску КГБ. Первые белорусские деньги хотели назвать талерами. «Зайчика» подсказали голландцы. Под Минском собирались построить элитный английский монетный двор. Подробности - в материале-расследовании Белорусского «зайчика» списали из детской книжки!

Но самая большая тайна в истории белорусских денег - куда пропали напечатанные в Германии купюры с Купалой и Скориной, которые должны были сменить «зайчика». Их тайно напечатали в Германии в 1994 году. Но пока купюры доехали до страны, в ней сменился президент, герб и глава Нацбанка. Эксклюзивное расследование «Комсомолки»: Куда исчезли новые белорусские деньги с Купалой и Скориной.

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