Александр Лукашенко о сносе памятников: «Пример показала Россия»

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Сегодня президент проводит «Большой разговор» с белорусскими и иностранными журналистами.

- Я часто смотрю ваши передачи (на российских каналах. - Ред.) - вы начинаете кого-то критиковать, особенно Украину: памятники сносили и так далее. А кто пример показал? Кто на Лубянке первый сорвал памятник и до сих пор не восстановил? Кто памятники Ленину уничтожал? Не мы. У нас, правда, замахнулись на это, но «диктатор» Лукашенко остановил это мгновенно. Нельзя это делать впопыхах. Если надо будет что-то снести - снесут без нас - большое видится на расстоянии, торопиться не надо. Кто улицы переименовывал? У нас тоже на это замахнулись, но я это приостановил. Спустя 20 лет ответ на этот вопрос есть? Есть. Мы поступили тогда правильно.